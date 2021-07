Ethikrat … und das Rülpsen in eine Kaffeetasse

Wenn man wissenschaftlich nichts zu einem Thema beitragen kann, sich aber auch mal melden möchte, dann rülpst man entweder in eine Kaffeetasse, oder aber – man stellt sich vor eine deutsche Presseagentur, um diesen Rülpser auch noch medienwirksam zur Schau zu stellen.

Um was geht es ?

„Ethikratsmitglied fordert eine Impflicht für Kita- und Schulpersonal.“ Quelle: RP-Online

Hier unsere Einschätzung:

„SCHWACHSINN und gesundheitlich höchst gefährlich für alle Kinder und Lehrkräfte“ Quelle: Sozialticker

Begründung:

Wenn es um Ethik und Moral geht, könnte man sich ja stundenlang mit philosophierendem Geschwafel, sogar einen ganzen Tag beschäftigen. Leider sind die Ergebnisse daraus nicht immer zielführend und schon gar nicht wissenschaftlich belegt, so dass es einfach beim Geschwafel bleibt, bis der Kaffee kalt geworden ist. Hauptsache, viele „Köpfe“ labern mit.

Wenn aber Fakten auf den Tisch kommen, die eigentlich als Grundlage jedes Gespräches dienen sollten, einfach ignoriert werden, dann kann es dazu kommen, dass dieses haltlose Geschwafel für bestimmte Gruppen zu einer ernsthaften Gefahr wird. Genau so verhält es sich in diesem Fall. Es wird etwas geschwafelt, ohne überhaupt die Faktenlage anerkennen zu wollen.

Kinder und Covid-19 … haben in allen Fragen und Antworten, was die Wissenschaft bereits mehrfach belegt hat, mit Corona gleich viel zu schaffen, wie man prozentual die Sprungkraft von Mülltonnen ermitteln könnte. Und die Wissenschaft, die noch ungeschmiertes Wissen schafft, klebt diese Erkenntnis weltweit an die Eingänge von Schulen und KITAS. Ein völlig gegenteiliges „Gerülpse“ tritt ein.

Erzieher und Lehrer … vielleicht beschäftigt man sich zuerst mit den Inhalten dieser Impfungen, den menschenverachtenden Nebenwirkungen, den nicht erforschten Langzeitfolgen und bevor man sich über den Nutzen – zwischenzeitlich den zweiten Kaffee aufbrüht – Gedanken macht, sollte man die Erkenntnis gewinnen, um nochmals über die ablassende Idee … eines haltlosen „Rülpsers“ bei einer Presseagentur – nachzudenken.

Entsprechende Lektüre haben wir mal zur eigenen Faktenfindung beigefügt, so dass es sich sogar lohnt, eine komplette Kanne Kaffee aufzukochen (11192 Minuten Videomaterial), bevor dieser laufende Prozess überhaupt begriffen und verstanden wurde.

Und sobald sich dann neue Erkenntnisse ergeben haben, wonach beobachtend die Ethik und Moral in diesem Land bereits restlos verkommen ist, würden wir es sogar begrüßen, wenn die neu erworbene wissenschaftlich fundierte Moral und vielleicht sogar die dazu passende Ethik in Richtigstellung – wieder in die Schulen und Kitas einfließen würde.

Und bis dahin … geht doch lieber Kaffee trinken !!!