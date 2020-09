Endgültige Regelbedarfe für das Jahr 2021

Jetzt stehen die Regelbedarfe für das Jahr 2021 fest. Diese Regelbedarfe zementieren die Armut und das Abgehängt-Sein von Millionen von Menschen, die auf Gedeih und Verderb auf diese Leistungen angewiesen sind.

Kritik an den Regelbedarfen gibt es vielfältige: das BVerfG erklärt 2014 die RB’s für grade noch verfassungskonform und fordert den Gesetzgeber auf, diverse Nachbesserungen durchzuführen. Seit Jahren gibt es breite Kritik an der systematischen Kleinrechnung durch die Bundesregierung und das BMAS, im Sommer hat ein beispielsloser Zusammenschluss von Wohl- und Sozialverbänden, dem DGB bis hin zum Kinderschutzbund einen Coronazuschlag gefordert.

All diese Forderungen perlen an der Bundesregierung ab. Sie wollen einfach nicht. Sie wollen lieber ein Land mit einem der größten Niedriglohnsektorten in Europa.

Das sind die neuen endgültigen RB‘s für 2021:

RB Stufe 1: Alleinstehende / Alleinerziehende – 446 € (+ 14 €)

RB Stufe 2: Paare je Partner / in BG – 401 € (+ 12 €)

RB Stufe 3: U25’er im Elternhaus – 345 € (+ 6 €)

RB Stufe 4: Jugendliche von 14 bis 17 J. – 373 € (+ 45 €)

RB Stufe 5: Kinder von 6 bis 13 J. – 309 € (+ 1 €)

RB Stufe 6: Kinder von 0 bis 5 J. – 283 € (+ 33 €)

Die neuen RB’s enthalten gegenüber den aktuellen RB’s deutliche Erhöhungen, das sind keine sozialen Großzügigkeiten der Bundesregierung, sondern nur die Umsetzungen der gesetzlichen Maßgaben. Im Ergebnis stellen die neuen RB‘s sogar eine Kürzung dar, da mit diesen nur in geringem Umfang Preissteigerungen berücksichtigt wurden.

Hier die Gesetzestexte dazu: https://t1p.de/xo4a

Diese bedürfen natürlich der Zustimmung des Bundesrates, es ist leider (!) nicht damit zu rechnen, dass dieser die Zustimmung zu den Hungerregelbedarfen verweigern wird.

Hier noch ein Twitter Video, in dem das BMAS sich durch völlige Ignoranz entlarvt und die Aussage trifft, wer Hartz IV – Leistungen beziehe, sei gar nicht arm:

Unsere Bundesregierung benachteiligt konsequent arme Menschen:

– Wer Hartz 4 bekommt, ist nicht arm

– Kinder zwischen 6 & 14 bekommen nicht mehr beim Hartz4-Regelsatz, weil sie nicht mehr brauchen

– Kindergelderhöhung für alle: außer Hartz4-Bezieher (SPD-Bundessozialministerium) pic.twitter.com/hymJZPFbrN — Tilo Jung (@TiloJung) August 21, 2020

Nun die endgültige Aufteilung von Rüdiger Böker zur Aufteilung der RB’s von 2016 – 2021, diese gibt es hier zum Download: https://t1p.de/3pxo

Quelle: Tacheles e.V.