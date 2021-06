Covid Delta Variante … ene mene muh und raus bist du

Nachdem die systemgeführten Schlafschafe gesundheitlich wohl so richtig verarscht worden sind, kommt nun ein weiteres kleines „verschworenes Detail“ zum Vorschein, was die bereits „doppelt Beschossenen“ zu erwarten haben.

Na – was für ein Zufall aber auch. Wenn man sich zudem noch die bisherig zweifelshafte Wirksamkeit anschaut und sich den wahren Wissenschaftlern zur Entscheidung zuwendet, dann stellt sich die Frage, wieso überhaupt noch ungestraft geimpft wird, wenn es angeblich nicht der entlarvte Plan einer neuen Weltordnung ist.

Britische Studie zeigt auf, dass die Delta-Variante für Geimpfte ca. 3 mal tödlicher endet, als für Ungeimpfte. Kleine Nebenwirkungen, die steckt solch ein braves Schlafschaf doch locker weg.

Ällabätsch ällabätsch – wäre der passendere Ausdruck

Auch die Beharrlichkeit der MSM – die Menschen generell nicht über die faktischen Gefahren aufzuklären – zeigt uns auf, dass um deren Hälse ein brauner Ring erkennbar sein muss, so tief wie diese schon drin stecken.

Und um es nochmals ausdrücklich erwähnt zu haben, der Sozialticker ist kein Impfgegner, im Gegenteil, wenn es denn eine wirksame Impfung gegen dieses Virus geben würde, wären wir wohl asozial drängelnd die Ersten, die sich um einen Impfplatz prügeln würden. Aber bei diesem dubiosen Genexperiment, können wir leider keine Zustimmung erteilen, nicht nachdem weltweit bereits die bitteren Fakten auf dem noch falschen Tisch liegen.

Bei einer ordentlichen Weltanwaltschaft, wären bereits die ersten Klagen bearbeitet und hätten auch schon in Vollstreckung die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen und dieses Experiment wäre sofort beendet. Aber Geld regiert die Welt und für Geld verkaufen viele Betroffene ihre Großmütter.

Man muss sich weiterhin vorstellen, dies ist ja nur eine Variante, wogegen nichts so richtig hilft, zumindest nicht das, was man den Leuten rein drückt … aber was machen wir denn gegen die 16.000 anderen Varianten, die noch auszukurieren sind? Spritzen bis selbst der Arzt nur noch zuckt, oder Lockdowns forever?

Egal … interessiert eh keinen Einheitsparteienwähler mehr und nachdem sich bereits die halbe Republik vom Impfwahn hat überzeugen lassen, kann man nur noch hoffen, dass sich noch jemand finden wird, der sich auf die Verklappung von Schlafschafen spezialisiert hat und nicht gleich bei der Ausfuhrkontrolle am Magnet hängen bleibt.

Jedenfalls ist Deutschland jetzt schon Europameister … leider nur im Bereich der kollektiv fortgeschrittenen Dummheit.