Corona Wahn erreicht den Fußballplatz

Wer hätte es gedacht, dass das Corona Narrativ derartige Züge bekommt, dass selbst vor qualifizierenden WM-Spielen (Brasilien / Argentinien) kein Halt mehr gemacht wird. Einerseits verständlich, aber Dank der strengen gesundheitlichen Kontrollen, sollten doch solche – mit Idiotie getränkte – Bilder, nicht mehr vorkommen. Und so stürmten Beamte das Spielfeld und holten sich die „Corona-Jüngliche“ vom Platz.

Und dies sah dann so aus:

Video of World Cup qualifier being stopped in Brazil over English-based Argentina players’ quarantine status with health officials going on the pitch pic.twitter.com/vKFvcdIycG

— Rob Harris (@RobHarris) September 5, 2021