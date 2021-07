Corona – wie stirbt man denn nun richtig?

Kein Wunder, dass man literweise Wein, zudem noch eine Spritze des umworbenen „sichern Impfstoffes“ und von den MSM entsprechende Schlagzeilen benötigt, um auch sein Ableben typisch deutsch – vor allem auch korrekt zu klassifizieren.

Da zählt schon jedes noch so kleine Opfer, denn statt sich Gedanken schon bei einem Opfer zu machen, was evtl. grundsätzlich falsch laufen könnte, werden nur noch die „korrekten Toten“ als richtige Opfer gezählt. Masse statt Klasse.

Jedenfalls haben wir mal versucht, diese Klassifizierungen in einem kleinen Bild wiederzugeben, um das korrekte Ableben darzustellen. Ist zwar nun nicht repräsentativ, aber wie erwähnt, sollte es sich mit einem Glas Wein statistisch bebildert nun besser sterben und für jedes Ableben ist tabellarisch auch was dabei.

Und sollte nun ihr Ableben nicht im Bild mit aufgeführt worden sein, dann kann es daran liegen, dass sie noch nicht an der Reihe waren und daher diesen Artikel lesen können. Testen oder Impfung … welchen Weg möchten sie mal in dieser Darstellung gehen? Keinen? – dann bleibt nur noch der Weg zur Urne … also zur Wahlurne übrig, damit nach der Wahl, auch wieder richtig gestorben werden kann und bis dahin, werden sie in einem Schneeballsystem verharren, wo nach Impfungen sich Mutationen bilden, welche wiederum eine Notlage hervorrufen, was zu mehr Impfungen veranlasst und so weiter, bis alle Rubel / Dollar in einer Hand sich befinden.

Nase auf – Stäbchen rauf – Ärmel hoch – Spritze rein … und sie werden korrekt klassifiziert mal sein.