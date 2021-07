Corona – der Horrorkatalog wird immer länger

Welches Programm läuft hier ab? Diese Frage stellen sich inzwischen nicht nur die Menschen aus Deutschland, sondern weltweit erwachen die von Nebenwirkungen geplagten Impfopfer, um noch rechtzeitig ihre Mahnungen offen auszusprechen und zeigen zudem auf, dass wohl inzwischen sogar der Nürnberger Kodex außer Kraft gesetzt werden soll.

Es geht mal wieder ums nackte Überleben und die deutschen Minister schauen der weltweiten und sich entwickelnden Bedrohungslage untätig zu

Doch beginnen wir mit dem immer länger werdenden Horrorkatalog von Nebenwirkungen und den steigenden Zahlen von Impfopfern. Der 12. Sicherheitsbericht des PEI zeigt deutlich auf, dass es wohl eine Verdreifachung der Herzmuskelentzündungen gegeben hat. Aber auch Thrombosen, Blutungen, Menstruationsstörungen und viele weitere „schwerwiegende Einzelfälle“ kommen mit steigenden Zahlen noch hinzu.

106.835 Verdachtsfälle von Impfnebenwirkungen und 1.028 Todesfälle nach der Impfung

Aber auch in anderen Ländern, häufen sich die Meldungen, wonach Geimpfte schwer erkranken und auch die Anzahl der Toten steigt. Selbst der Erfinder vom mRNA-Impfstoff, äußerte sich besorgt, über die Entwicklung und ein ehemaliger Mitarbeiter eines Big-Pharma Unternehmens ist entsetzt über die Pläne mancher Regierungen. In Neuseeland will man z.B. die Ungeimpften in Zukunft – „jagen“ und „finden“ – um sie wohl per Zwang zu impfen.

Deutsche Minister schauen – vereidigt – tatenlos zu

In Frankreich sind weiterhin die Menschen protestierend auf den Straßen – um auch gegen den „Impfpass“ zu rebellieren – in Griechenland, Zypern und in vielen anderen Staaten, herrscht ebenfalls das Chaos auf den Straßen – um den Plan noch zu stoppen. Die Medien schweigen sich aus und machen sich damit der Täterschaft mitschuldig.

„Impfe nie in der Pandemie“ … den deutschen Ministern ist das egal

Zwischenzeitlich meldet eine Whistleblowerin von der WHO, dass die 18’000 gemeldete Impftodesfälle in Europa wohl auch nur ein Bruchteil der tatsächlichen Zahlen wären. Man gehe eher von der zehnfachen Anzahl aus und in Schottland, dort verdreifachen – von der Öffentlichkeit unbemerkt – sich die Krankenhauseinlieferungen von geimpften Personen.

Deutsche Minister schauen – vereidigt – lieber tatenlos weg

Israel, der einstige Weltmeister von Impfungen, meldet, dass die meisten Menschen, die sich infizieren und ins Krankenhaus eingeliefert werden, geimpft worden sind. Derzeit werden doppelt so viele Geimpfte wie Ungeimpfte in israelische Krankenhäuser eingeliefert. Auch die meisten schwer erkrankten Corona-Patienten sind vollständig geimpft. Und die Ärzte haben sogar eine Vermutung, welche bereits weltweit auch kommuniziert wird, dass die Impfstoffe – fast null Prozent – nur wirksam wären.

Und was machen deutsche Minister – sie schauen dem Horrorkatalog weiterhin nur untätig zu.

WIE LANGE WOLLEN SIE NOCH ZU,- ODER WEGSCHAUEN – WIE VIELE OPFER SOLLEN ES DENN SEIN – bis sie diesen entlarvten Wahnsinn stoppen???