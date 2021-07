Chefwissenschaftler glaubt, dass diejenigen, die geimpft werden, bereits zu einem sicheren und qualvollen Tod verurteilt sind

Wir wollen hier nun nicht den allwissenden Faktenchecker dazu machen, um diese These wissenschaftlich zu überprüfen, dies kann jeder für sich selbst machen, sondern wir möchten und wollen auf etwaig andere Sichtweisen hindeuten, um bereits Geimpfte bzw. all die noch Unschlüssigen, welche sich noch impfen lassen wollen, etwas zum Nachdenken anzuregen.

Für diejenigen, die weiterhin nur den MSM folgen möchten, wäre an dieser Stelle schon mal Schluss mit dem Versuch, ein Nachdenken zu erwirken, denn diese Personen sind leider nicht mehr erreichbar in ihrem restlichen Lebenslauf.

Jedoch besteht die kleine Hoffnung, dass sich Ungeimpfte über Risiken und Nebenwirkungen vorab informieren bzw. den Nutzen entsprechend für sich selbst genaustens abwägen, bevor sie gravierende Entscheidungen treffen.

Die Liste ist sehr lang, urteilen sie selbst !!!

Dazu ein Wissenschaftler: „Er glaubt, dass diejenigen, die die Injektion erhalten haben, vorzeitig sterben werden und dass drei Jahre eine großzügige Schätzung dafür ist, wie lange sie erwarten können, am Leben zu bleiben. Wenn diese Hochrechnungen wahr sind, ändert das ALLES. Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, ob es stimmt oder nicht, aber er ist jemand, der als ehemaliger Chef-Wissenschaftler eines Hauptherstellers von COVID-Spritzen ernsthafte Einblicke hat.“

Nachdem das Kind – zensiert und vertuscht – in den Brunnen gefallen ist, folgt der wohl vergebliche Versuch und sich der Gefährlichkeit bewusst – noch ein paar Jahre rettend über Wasser zu halten. Leider hat nicht jeder Proband vom größten Menschenexperiment all diese dazu notwendigen Mittelchen im Küchenschrank liegen und was die zukünftige Versorgungslage betrifft, wird diese nicht besonders rosig sich gestalten.

Hinzu kommt noch die obrigkeitshörige Deutschlichkeit, wo entsprechende Verbote der medikamentösen Nutzung oder Anweisungen, die Genesungen behindern und jeder hippokratische Eid sich zum Grundgesetz gesellt und dieses als Paket … 1,80m tief bereits beerdigt wurde.

Selbst Richter, die Kinder vor dem „Corona – Wahn“ schützen wollten, sind auf der staatsanwaltschaftlichen Liste in Repression gebracht worden.

Aber auch viele andere Wissenschaftler, Ärzte und angebliche „Schwurbelverschwörer“ kommen mit der weltweit steigenden Faktenlage zum gleichen traurigen Ergebnis und warnen vor der abzeichnenden Entwicklung.

Mit nur einem kleinen eigenen Blick auf die geschehenen Dinge, kann man die globalen Verflechtungen erkennen, um sich selbst den Fragen zu stellen und plausible Antworten zu finden, die einem nicht nur gefallen, sondern auch entsprechend fundiert sind.

Halten sie daher die Augen auf und bleiben sie gesund … und glauben nur das, was sie auch selbst gesehen haben bzw. vertrauen sie sich nur selbst – es könnte ihnen das Leben retten!!!