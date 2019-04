Bundesregierung verhindert Uploadfilter nicht

Die Bundesregierung hat mit ihrer ausschlaggebenden Stimme den Weg für Uploadfilter frei gemacht. Niemand wird in Zukunft behaupten können, Union und SPD hätten es nicht so gewollt, denn selbst eine Enthaltung hätte heute die Chance für einen Neuanfang eröffnet, erklärt Petra Sitte, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE und Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda, zur heutigen Abstimmung über die EU-Urheberrechtsrichtlinie im Rat der EU.

Sitte weiter:

„Das Feigenblatt einer Protokollerklärung ändert daran nicht viel. Aber es ist bezeichnend, wie umstritten selbst das bis zuletzt war. Wenn die Koalition sich nun in der Umsetzung daran machen will, den von ihr selbst angerichteten Schaden so weit wie möglich wieder zu begrenzen, werden wir das konstruktiv begleiten. Wir werden sie aber auch an die von ihr selbst in den letzten Wochen gegebenen hohen Versprechungen erinnern und sie daran messen.“

Quelle: Fraktion DIE LINKE