Braucht Deutschland kein zukünftiges Fachpersonal?

Guter Schulabschluss, Traumjob in Aussicht und die Berufung, anderen Menschen helfen zu wollen – was fehlt – ist die Lehre zum Ziel … soweit so gut, bis eine fanatische Regierung sich in den Weg stellt und faktisch auf zukünftiges Fachpersonal scheißt.

Impfpflicht – so lautet heute das Zauberwort jeglicher Zerstörung, ob nun Traumjob, Umsatz, Zukunft oder Gesundheit. Es muss alles zerstört werden … wie auch die Seele, so wie in diesem Fall:

Dem Satz: „Auch für Sie gehen wir auf die Straße – jetzt erst Recht!“ ist nichts mehr hinzuzufügen … jedoch versuchen lobbyistisch verblendete Politiker noch mit der „rechts, rechts, Nazi, Nazi Keule“, monotonen Verunglimpfungen und haltlosen Parolen, ihre Unfähigkeit zu verstecken und diese Proteste (Deutschland geht spazieren!) zu unterbinden, aber wie einst ein kluger Kopf sich mal schon äußerte:

„Das letzte, was die Menschen verlieren werden, sind ihre Ketten.“