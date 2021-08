Boykott von Firmen mit 3G Regel, 2G Regel oder 1G Regel

Mittlerweile mehren sich die Meldungen, dass „Geimpfte“ und „Ungeimpfte“ solidarisch und gemeinsam dazu aufrufen, alle Firmen und Unternehmen zu boykottieren, die sich dem 3G, 2G oder 1G Reglement unterwerfen. Und dies ist nicht nur in Deutschland der Trend, sondern bereits eine weltweite Basis für ein gemeinsames und weiteres Zusammenleben geworden.

In Russland kam es bei den boykottierten Firmen zu keinem Umsatz mehr und so stehen / standen diese Unternehmen vor dem Aus. In Frankreich sind schon bis zu 40 Prozent Umsatzeinbußen zu verzeichnen und die Tendenz ist steigend.

In einigen Ländern ist bereits auch der „Grüne Pass“ Geschichte, da dieser nicht nur diskriminiert, sondern auch dem Datenschutz völlig an die Wand spielt … und es werden immer mehr Länder, die diesem Wahn nicht mehr folgen.

Solche Spaltungen wollen die Europäer bzw. die Welt nicht … !!!

Auch viele „Chefs“, die glaubten, eine solche 3G-Regel – oder diese lächerlichen *Teststäbchen in der Nase – in ihren Betrieben durchzusetzen, scheiterten bereits im Ansatz an ihren eigenen solidarischen Angestellten, welche diese „Drohungen“ öffentlich machten und neben dem „Rankingverlust“ – die „Firmenbosse“ selbst das Ansehen ihres Betriebes beschädigten bzw. im Anschluss auch noch die arbeitsrechtliche Seite zu spüren bekamen.

Grund ist die Tatsache, dass „Geimpfte“ und „Ungeimpfte“ in Sachen Corona (Ansteckung, Weiterverbreitung … ect.) wissenschaftlich gleich gestellt sind, allerdings haben die „Geimpften“ vermehrt und zusätzlich mit den schweren Nebenwirkungen zu kämpfen. Dies ermutigt die „Ungeimpften“ – trotzdem solidarisch mit den von der Politik belogenen „Probanden“ zu sein, um gemeinsam – und solange die „Geimpften“ noch ihre eigene Kraft zum Einsatz bringen können, gegen dieses totalitäre Regime und deren Vorschriften anzugehen.

*Teststäbchen – da ja diese Nasenbohrer aus dem Verkehr gezogen werden und im Grunde noch nie alles oder auch nichts je aussagen konnten, wird die „kostenpflichtige Testung“ wohl daher stammen, dass die noch in den Lagern befindlichen Teststäbchen – statt gleich auf den Müll – stigmatisierend durch die „Ungeimpften“ – unter Menschenverachtung vergoldet werden sollen.

Denken auch sie daran … die „Ausgesperrten“ von heute → könnten vielleicht die Kunden von morgen sein – lassen sie keine Spaltungen zu !!!