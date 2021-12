Ohne Booster bist du leider ungeimpft !!!

Das glaubt uns kein Mensch, wenn wir solche Meldungen gucken lassen. Da haben sich die Leute zweimal stechen lassen … im tiefen Glauben – und zur Freude der Pharmazie, kommen nun weitere Injektionen hinzu, andernfalls verliert man seinen „Geimpften – Status“. Ehrlich ?!

Aber all dies haben wir bereits vorhergesagt – daher hört auf zu jammern, denn das ist doch genau das, was ihr – also die Geimpften – gern haben wolltet. Ein dauerhaftes Impfabonnement bis zum Tag X. Als X kann dann der Tag eingesetzt werden, wo es „plötzlich und unerwartet“ zu wirken beginnt.

Und was sagt ein anderer Onkel dazu? „Omikron?“

Hmm … haben sie es gehört? Er sprach davon, dass immer mehr „Geimpfte“ auf den Intensivstationen landen. Klingt komisch, ist aber so. Woher man das weis, fragen sie sich? Na, da lassen wir doch mal diese „Tante“ zu Wort kommen, denn die sollte es nun aber wirklich wissen – oder etwa immer noch nicht?

Aber auch „Geimpfte“ haben so ihre Probleme, wenn es um die Impfungen bzw. um die „Ausgrenzung von Ungeimpften“ geht. Da kann dann schon mal die Frage aufkommen, was das alles noch mit der Gesundheit zu tun hat. Doch der Alltag sieht leider so aus – KLICK

Fazit: „Ist der Titer längst im Keller – hilft nen Booster dir noch schneller.“