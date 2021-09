Ohne Booster bald keinen Eintritt mehr

Da halten wir mal das Stöckchen hin und schauen, wer so alles darüber springen wird. Der „Impfdurchbruchsweltmeister“ zeigt inzwischen der restlichen Welt, wie man in korrekter Weise ein Volk zur Hörigkeit erzieht und dabei Big-Pharma am Lächeln hält, während die eigenen Leute – „Boosterfeste“ feiern müssen.

Und so lässt man das politische Hirn rauchen und kommt – wohl bei einem leckeren Wein zu weiteren Schikanen, was bestimmt als coole Vorlage fanatischer Politiker dienen und schnell auch in den anderen Ländern – gemäß des großen Planes – in Umsetzung gebracht wird.

Und so will man nun den Zutritt zu Indoor-Einkaufszentren auf Personen mit Genesungszertifikaten von COVID, einer COVID-Booster-Impfung beschränken oder die vor weniger als sechs Monaten ihre zweite COVID-Impfung erhalten haben. Es reicht also keine Erstimpfung, auch keine Zweitimpfung mehr … nein … es muss nun auch die Boosterimpfung sein, um wieder als „Stöckchenspringer“ springen zu dürfen. Ja, ja – liebe zweifach Gestochene – es geht munter weiter im „Abonnement“ der rouletttischen Nebenwirkungen.

Bildlich dargestellt: Sie kommen quasi aus dem Impfzelt frisch gepimpt raus und müssen sich gleich wieder anstellen, um im Impfzelt – gleich die nächste „Dröhnung“ zu bekommen. Den Impfpass könnten sie auch gleich im Impfzelt liegen lassen, denn der wird ja alle halbe Jahr neu bestempelt. Und ja, ein Auto braucht nur alle 2 Jahre zum TÜV -> sie aber – laufen nach 6 Monaten schon ab in die Spur, wenn Bänker, Lobbyisten oder Big-Pharma ruft.

Dem aber nicht genug:

„Darüber hinaus erwägt das Ministerium, die Krankenkassenprämien für nicht vollständig geimpfte Israelis zu erhöhen, um zwei Impfungen, wenn die zweite Impfung weniger als ein halbes Jahr zurückliegt, oder drei Impfungen, wenn die zweite Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt. Auch sind Fahrstunden und Prüfungen auf Personen mit einem gültigen Green Pass beschränkt.“

Und wenn man schon dabei ist:

„Auch die nicht dringende medizinische Versorgung wird eingeschränkt, da ungeimpfte Patienten sich vor der Behandlung einem COVID-Test unterziehen müssen.“

Bloß gut, dass wir eine Pandemie der Ungeimpften haben und nicht einem weltweiten Wahnsinn aufgesessen sind. Und nun sind bestimmt die „Deutschen Politiker“ dran, welche das bestimmt noch toppen können, bei der gelebten Menschenverachtung – welche diese Regierung gerade so drauf hat, da sehen wir schon die Schlagzeilen ihrer Systempressen rattern. Und deswegen (Ideen) gehen die Deutschen auch so gern zur Wahl und wählen ihre Peiniger lieber direkt mit einem Kreuz.

Bald kommt noch das Atmungsverbot für 3-fach Veralberte, nachdem die 4. Impfung schon im Trend liegt … und die Drainageleitungen frostfrei verlegt wurden. Zuvor sind aber erst diese „Krümelmonster“ dran. Wo ist nur das Stöckchen … ?