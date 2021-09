Abschaffung RKI, PEI und STIKO – Entschädigung für Opfer der Corona-Krise

Corona war für die meisten Bürgerinnen und Bürger ein tiefer Einschnitt. Das öffentliche Leben ist seit März 2020 durch eine Vielzahl von Einschränkungen geprägt. Schulen, Universitäten, Gaststätten, Theater und viele andere Einrichtungen blieben lange Zeit geschlossen. Die sozialen, seelischen und wirtschaftlichen Folgen wiegen schwer.

Es wird daher erwartet, dass von den Parteien Antworten auf die drängendsten Fragen der Corona-Politik kommen und somit die Wahl 2021 vereinfachen. Der komplette „Offene Brief“ gibt dazu eine Reihe von Fragen aus, die hier in Auszug gebracht – von der „Basis Partei“ – nachvollziehbar beantwortet wurden:

„Die STIKO in ihrer jetzigen Form muss daher abgeschafft und durch ein unabhängiges Gremium ersetzt werden, das frei von Interessenskonflikten mit Politik und Industrie ist.“ „Für RKI und PEI gilt das Gleiche wie für die STIKO. Es darf nicht sein, dass so wichtige Institutionen für die Gesundheit unserer Bevölkerung regierungsabhängig sind und letztendlich mehr oder weniger direkt den Weisungen des Gesundheitsministeriums unterstehen.“ „Zu guter Letzt müssen Konzepte für eine angemessene Entschädigung der Opfer der Corona-Krise und -Maßnahmen und deren Finanzierung erarbeitet werden.“ Quelle: Die Basis

Rückblickend der vergangenen 30 Jahre, ist in allen Bereichen keine Verbesserung zu Gunsten der Bevölkerung erkennbar gewesen und mit dieser Regierung – wenn man sie denn noch so nennen soll – wird es auch keine Verbesserung in den kommenden 30 Jahren geben. Mit staatlicher Propaganda können leider keine Rechnungen beglichen, keine Einkäufe getätigt und auch keine Renten gesichert werden, stattdessen wird gelogen, gespalten, betrogen, ausgebeutet und geplündert.

Hören Sie genau zu – was sonst noch so alles anfällt !!!

Waffendeal im Werte von über 4 Milliarden Euro gehen klar, aber gesunden Menschen könnten angeblich keine Teststäbchen mehr bereitgestellt werden und der Beifall unserer Systemkräfte, endet wohl in deren gesundheitlichen Vernichtung durch Injektion per Zwang. Doppelt geimpfte Personen hingegen können – sprayend – ungetestet (auch am Patienten) durch die Gegend husten und hüpfen – und „ungeimpft gesund Getestete“ sollen dann an deren durch 2G(1G)Partys entstandenen Infektionen obendrein noch Schuld und ausgesperrt sein?

Und bei den Kindern … wenn man sie nicht mit den Spritzen steril bekommt, dann veranlasst man solche Kodder zu tragen, oder entsendet Impfbusse ohne Skrupel vorm Verbrechen … und die „verdummten Gespritzten“ – die merken es noch nicht einmal, was direkt unter ihren Augen passiert und beschimpfen lieber ihre Demokratieretter als „Schwurbler“.

Ja merkt ihr noch etwas ???

Zur STIKO, RKI und PEI noch eine kleine Anmerkung … warum diese „Drei …“ nicht direkt im Plenarsaal schon ihren festen Sitzplatz eingeschraubt haben, haben wir bis heute nicht verstanden. Bei den – bald über „800 – 1000 Lobbyvertretern“ – würde man darunter doch kaum auffallen und man wäre sogar im schleimigen Club unter sich, nachdem Wissenschaft durch korrupte Politik ersetzt wurde. Und ob der auf Menschen losgelassene Tierarzt dann auch für die Tierschutzpartei votiert, sollten wir wohl lieber nicht in Betracht ziehen.

Dazu wird eine besondere Antwort der o.g. Fragen gegeben:

„Wir fordern, dass der nächste Bundestag einen Untersuchungsausschuss einsetzt, der die Fehler und Versäumnisse der Corona-Krise akribisch aufarbeitet und Empfehlungen für die zukünftige Vermeidung derartiger Fehler aufzeigt.“

Es wird dann spannend … und es liegt nun an den Wählern, ein schnelles Ende mit Schrecken, oder aber ein dauerhaften Schrecken ohne jegliches Ende anzukreuzen.