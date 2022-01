Nur noch 32 Prozent glauben daran … wirklich?

Angeblich sollen nur noch 32 Prozent der Bürger an die veröffentlichten Zahlen zur Coronakrise glauben. So zumindest eine Umfrage – wer immer auch der Umfrage noch Glauben schenken möchte. Wir hingegen sehen / sahen da noch ganz andere Zahlen stehen.

Wie sie wollen ein Beispiel, wie die „wahren Zahlen“ hübsch gemacht werden? Na dann schauen sie selbst:

Also nun aber, sie können den Zahlen ruhig glauben. Ehrlich – ach ne, das war ja ein anderes Institut, was dem Namen gern entsprechen möchte. Jedenfalls müssen die Zahlen stimmen, denn es wurde ja entsprechend penibel getestet.

Und wer es immer noch nicht glauben möchte und an den Zahlen zweifelt, der bekommt eins auf die Mütze, denn faktenbasierte Schwurbler braucht dieses Land / Europa und auch die Welt nicht, wenn die Sicht nur aus der Richtung erfolgt, wo die Zahlen so toll und passend sich gemacht werden können.

So sieht es bei der Omikron-Variante derzeit aus … schrecklich was? Finde den Fehler !!! Und denken sie immer an ihr Immunsystem … etwas Bewegung schadet nicht !!!