Aus der 3-G-Regel wird bald ein 4-B-Abonnement

Zeigt her eure Arme, zeigt her euren Pass, wir spritzen so gerne, die Börse erblasst. Ja, ja – liebe „Boosterjunkies“, es wird bald an der Zeit, sich das nächste Update in den Impfpass eintragen zu lassen.

Wie bisher, wird auch zur dritten Dosis – der Wissenschaft nicht geglaubt, wo eigentlich das gesunde Immunsystem wohl schon vor der ersten Dosis ausgereicht hätte, um mit den vielen Viren der Umwelt klar zu kommen. Aber ein bisschen Angstmache reicht da schon, um die Massen abhängig an die Nadeln zu bekommen, oder wie man 1981 schon in einem Interview meinte:

„In Zukunft wird es um die Frage gehen, wie sich die Bevölkerung reduzieren lässt. Wir werden mit den Alten beginnen, denn sobald der Mensch über 60-65 Jahre alt ist, kann er nicht mehr produktiv sein und das kommt die Gesellschaft teuer zu stehen. Dann sind die Schwachen an der Reihe und danach die Nutzlosen, die der Gesellschaft nichts bringen und von denen es immer mehr geben wird, und schließlich vor allem auch die Dummen. Wir werden dafür sorgen, dass die Behandlung bereitstehen wird, eine Behandlung, die auch die Lösung darstellen wird. Die Idioten werden sich dabei selbst auswählen: Sie werden von selbst zur Schlachtbank gehen. Quelle: „Die Zukunft des Lebens“ – Jacques Attali im Interview mit Michel Salomon (1981)

Und dabei sollten wir in keinem Fall auf die „fundierten Expertenmeinungen“ verzichten:

Mit welchem Grund lassen wir Geimpfte Menschen in Clubs rein, aber nicht Menschen mit negativem Schnelltest? Dieser erkennt Infizierte mit relevanter Viruslast zu über 90%, für die Impfung glaubt nicht mal Karl Lauterbach an mehr als 50% (und da ist viel Impf-Euphemismus dabei). pic.twitter.com/yhgldzSXJd — Zacki (@FrankfurtZack) August 18, 2021

Stand 18.08.2021:

Geimpfte Infizierte … ja wie geht das denn, wenn die 28. Spritze doch garantiert wirksam sein sollte?

Sehr ansteckend … ja wie geht das denn, wo man doch den VOLLEN SCHUTZ … 24/7/365 mal propagiert bekam?

Herdenimmunität unmöglich … ja wie geht das denn … nun doch nicht?

Ungeimpfte … ja klar, ein bisschen Spaltung muss schon mit rein, um es glaubhafter zu bekommen.

Also, fassen wir wieder zusammen: Die erste, zweite … noch kommende dritte Impfungen wirken wohl nachweislich nicht so richtig, oder plangerecht wie erwünscht -> Aussicht zum Generalabonnement – es wird wohl doch erst die 28. Dosis sein, die dann das Immunsystem zum Hüpfen bringt und die Immunität inzwischen wohl gegen andere Sachen sich richten wird.

Aus 3-G-Regel wird ein 4-B-Abonnement … „Beste Booster Börse Brummt“ … oder so ähnlich. 🙂