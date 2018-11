Wer nur 27,85 € hat, muss sich für 38,65 € ein ÖPNV Ticket leisten

So scheint es die NRW Landesregierung zu sehen. Was für die einen nur nach Portokasse klingt, ist für andere „Wähler“ oft ein Überlebenskampf. Völlig andere Meinung hat da hingegen auch das Bündnis Sozialticket NRW:

Die 40 Mio. reichen nach Einschätzung des „Bündnis Sozialticket NRW“ schon lange nicht mehr aus. Das Bündnis fordert eine Aufstockung des Haushaltsansatzes auf mind. 80 Mio. Euro pro Jahr. Denn so viel braucht es, um die Differenz zwischen Regelsatzanteil und den in NRW derzeit üblichen Preisen für Sozialtickets zu decken.

Anmerkung Sozialticker … und nun ??? Die Gans ist bereits gerupft, wo sollen nun noch Federn gelassen werden, um im ÖPNV (der ja eh schon mit Milliarden öffentlicher Gelder fährt) einen gescherten Platz zu erhalten? Noch mehr Hungern oder wie? Evtl. den Rest des Monats „schwarz fahren“ oder sich ein Pferd halten? Vielleicht nehmen die Landesfürsten die zu „Verarmenden“ in ihren Luxus-Droschken per Euro 6 mit. Also damit ist nun nicht der Miefgehalt gemeint, sondern für 6 Euro im Monat, was letztendlich nur verbleiben könnte. Eine weitere Schande kommt noch hinzu, denn ohne genauere Definition der gesellschaftlichen Teilhabe, ist der Tiefschlaf vom Bundesverfassungsgericht so gut wie sicher.