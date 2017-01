ZDF HEUTE … und der Lacher zum Wochenende

Was man sich dabei wohl gedacht hatte, war bestimmt noch nicht so recht durchdacht gewesen, als man bei TWITTER versuchte, Glanz und Gloria ins „perfekte Licht“ zu rückten, um das „rechte Licht“ mal nicht im Wortspiel nutzen zu müssen.

Was aber dann folgte, ist die pure und in Wahrheit wohl gebettete „Wählerstimmenentladung“ von angestautem Mitteilungsfrust, zu der man sich solche „Zündfunken“ einerseits wünscht, aber anderseits offen legt, was wir in Zukunft so alles noch erwarten können.

Beispiele:

– „Die SPD ist eine Schande“ …

– „Die CDU ist eine Schande“ …

– „Die … ist eine Schande“ …

Fazit Sozialticker: „Es wird tatsächlich eine Einheitsparteienbreiwahl, zu der nur eines gewählt werden könnte – SCHANDE !!!