Wie wäre es mit etwas Urlaub … Miami ?

Sonne, Strand und Meer mehr Gerechtigkeit, sowie gleichzeitige Vorhaltung eines juristischen Spiegels, wenn es um die Justiz – z.B. vergleichend mit einer als „Bananenrepublik“ verschriene „Urteilswatteverpackung“ geht. Schon der normal angelegt gesunde Menschenverstand – evtl. hervorgehend aus einer polytechnischen Ausbildungsstufe, welche in der damaligen DDR zum Standard gehörte – kommt ins Zweifeln, wenn bildhafte Werte in Hochglanzprospekte verkleidet angegeben werden, die physikalisch eigentlich niemals machbar sind. Stimmt doch so Frau Merkel – oder etwa nicht ???

Getreu dem Motto:

„ Ohne Wenig Dampf – keine viel Leistung“

Aber auch der verbrauchstechnische Zwischenstopp an den Tanksäulen, hätte so manche „schön gefärbte Zahl“ zum Grübeln verhelfen müssen. Aber dieser Dampfdruck wurde wohl nur den Angestellten zu Teil und entsprechende Leistung – naja, darüber könnte man sich ja noch streiten. Jedoch ist es schon auffällig, wenn die – die am Wenigsten mit dem Produkt zu tun haben, das 1000-fache an Entlohnung bekommen. Da entsinnt man sich gern an den Spruch: „Hubraum ist durch nichts zu ersetzen … außer durch noch mehr Hubraum“ – und so steigert man sich im Rausch der Moneten, denn nichts könnten diese Moneten ersetzen … außer … noch mehr Moneten.

ABER !!!

Die Rechnung geht nicht immer so auf und so gibt es Länder, in denen nicht zum „Kaffee“ eingeladen wird und man sich am „physikalischen Nasenring“ mit durch die Manege zerren lässt, sondern aus Verbrauchersicht der Gerechtigkeit folgt.

Zwischenstand: 169 Jahre Haft – nur schade, dass dieses nur für einen gelten soll … dies würde sogar auch für alle Verantwortlichen reichen und damit es nicht nur bei einem Glied der Kette bleibt – sollte der komplette stinkende Fisch mal Urlaub machen … wie wäre es mit Miami? An den Reisekosten soll es ja nun nicht hapern und außerdem scheint ja bekanntlicher Weise dort auch die Sonne aus dem Hintern – oder war der Sonnenschein eher „hinterm“ Gemäuer – egal … irgendwas mit „Hintern“ war es jedenfalls … achja, da sollen noch viele Plätze frei sein, um auf dem „Hintern“ mal darüber nachzudenken, woher so manche Milliarden Euros/Dollar gekommen sind.

Worüber aber die „Quallimedien“ auch weiterhin ungern berichten, ist die Frage, wann die „ Betrogenen vom Produkt überzeugten Prospektträger“ ein zweites Mal zur Kasse gebeten werden, denn von den vielen nun so fensterwerfend verteilten Milliarden – sollten doch so manche Millionen ins Staatssäckle noch fließen, denn die KfZ-Steuer wurde ja „diese l n“ „Blechbüchsen“ subventioniert. Andernfalls käme aber auch eine Steuerbefreiung für „anständige Autoś“ in Frage … na wie iss es Herr Schäuble – wann reden wir mal darüber ???

Fazit Sozialticker: … kommt da nicht bald wieder eine Abwrackaktion … weil – wir hätten da so einige Altlasten noch im Angebot.