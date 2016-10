Was ist der Sozialbetrug im Hartz-IV-Bezug gegen die Errichtung des Hartz-IV-Systems?

Sanktionsgesetzbuch um mehr Gerechtigkeit erweitert

Es gibt neue Sanktionstatbestände für Leistungsempfänger. Was, wie, warum – das soll nicht Gegenstand dieses Kommentars sein.

Die Frage, die es wieder einmal aufzuwerfen gilt, ist die Frage nach dem Mehr an Gerechtigkeit, das mit dem Mehr an Sanktionen erreicht werden soll. Das Spektrum der Antworten darauf ist breit und reicht von „reine Schikane“ bis „endlich wird etwas getan“.

Wer hat Recht? Alle? Jeder ein bisschen? Niemand?

Wenn

Gerechtigkeit als Gleichbehandlung verstanden wird

(was problematisch ist),

dann

mag mit den Sanktionsverschärfungen, die sich darauf beziehen, dass derjenige, der seine Vermögensverhältnisse am Anfang verschleiert hat, nun (endlich!) genauso bestraft werden soll, wie derjenige, der Vermögensveränderungen während des Leistungsbezuges verschleiert, ein Mehr an Gerechtigkeit erreicht worden sein.

Es hätte allerdings ebenso – unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung – ein Mehr an Gerechtigkeit erreicht werden können, wenn man per Neuregelung nun diejenigen, die Veränderungen während des Leistungsbezugs verschleiern, ebenfalls nicht mehr sanktionieren würde. (Bei der Herstellung von mehr Gerechtigkeit bei der Vermögenssteuer ist man schließlich genau so vorgegangen!)

Dabei geht es in den Vorschriften der Sozialgesetzbücher allerdings weniger um Gleichbehandlung, sondern mehr um Gleichmacherei, was etwas gänzlich anderes ist. Diese Gleichmacherei kommt zum Beispiel besonders deutlich dadurch zum Vorschein, dass Leistungen nur erhält, wer vorher sein „Vermögen“ offengelegt hat und nachweisen kann, dass davon, bis auf geringe Selbstbehalte, nichts mehr vorhanden ist.

Quelle und vollständiger Artikel: Egon W. Kreutzer