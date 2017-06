Koalition blockiert Antrag „Tierversuche beenden“.

„Obwohl er ursprünglich zur Beratung in der Sitzung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft am 21. Juni vorgesehen war, haben die Abgeordneten der Regierungsfraktionen unseren Antrag ‚Tierversuche beenden‘ (BT-Drs. 18/11724) kurzfristig von der Tagesordnung gestrichen. Bis jetzt lässt sich nur vermuten, was die Gründe dafür sind. Sollte der Antrag bei der letzten verbleibenden Möglichkeit in der kommenden Sitzungswoche wieder nicht den Weg auf die Tagesordnung des Ausschusses finden, muss davon ausgegangen werden, dass die Koalition die Debatte über einen Tierversuchsausstieg scheut und diesem wichtigen Thema aus dem Weg geht“, so Birgit Menz, tierschutzpolitische Sprecherin, DIE LINKE. Menz weiter:

„Mit dem Antrag fordert DIE LINKE die Bundesregierung auf, sich aktiv an einem Übergang von der tierexperimentellen zur tiergebrauchsfreien Forschung zu beteiligen sowie ein Konzept zu entwickeln, welches als langfristiges Ziel den kompletten Verzicht auf Versuchstiere für die wissenschaftliche Forschung bei gleichzeitigem Ausbau der Förderstrukturen für alternative Methoden vorsieht.

Der Antrag bietet aus unserer Sicht langfristige Lösungen und gute Ansätze, um einen schrittweise angelegten Ausstieg aus der Tierversuchsforschung in Deutschland zu ermöglichen. Auch die gesellschaftliche Weiterentwicklung in Sachen Tierschutz verlangt es, sich im Bereich Tierversuche intensiv darüber Gedanken zu machen, wie ein ernst gemeinter Ausstieg vonstattengehen kann. Wenn Deutschland eine Vorbildfunktion in Sachen Tierschutz einnehmen soll, muss die Bundesregierung auch bereit sein, sich auf solch eine Debatte einzulassen. Die Nichtbehandlung unseres Antrags zu so einem wichtigen Thema wird dem Tierschutz nicht gerecht und ist mehr als peinlich für die Bundesregierung.“

Quelle: Fraktion DIE LINKE

Info: Dieser Beitrag wurde bereits 46 mal gelesen !!!