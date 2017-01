Sozialticker … kündigt Wartungsarbeiten und Neuerungen bis zum 03.02.2017 an

10 Jahre Sozialticker … dies hinterlässt auch reichliche Spuren und im Zeitwandel der digitalen Technik, auch so manche Altlast – von welcher sich der Sozialticker nun befreit. Der Server muss bzw. wird gewartet (Dank an die fleißigen Serverbetreiber), alte PHP Versionen werden auf den neusten Stand gebracht und aktualisiert und so einiges an Neuerungen sollen auch in Zukunft ohne Probleme dem „Leser/User/Nutzer“ vom Sozialticker zur Verfügung stehen.

Im Einzelnen:

– Der Sozialticker bekam ein komplett völlig neues Antlitz. Schlicht, einfach, schnell ladbar und ohne jegliche Schörkel … ok, über die Farbgestaltung kann man sich gern noch unterhaltend streiten, jedoch ist nicht immer die Optik entscheidend, sondern es sind die Hintergrundaufgaben, welche zeitnah zu lösen sind. Es wurden daher viele Verbesserungen verbaut, z.B. um „tote Links“ in Erkennung zu bringen – was gerade der in Zukunft aufkommenden „FAKE-NEWS-DEBATTEN“ sehr wichtig sein wird – und so manches politisches Lager ist heute schon erbost … und sind schon eifrig dabei, so manche Verlinkungen zu Hintergrundinformationen zu löschen. Wir hingegen bleiben … Uptodate und am Ball. 🙂

– Weiterhin wurde die veraltete Anbindung zum „Twitterdienst“ erneuert, um auch dort den Lesern – den Sozialticker in kleinen Ausschnitten näher zu bringen. Entsprechend kleine Symbole sind im oberen Bereich anklickbar eingefügt worden. Das kleine „Vögelchen“ ist leider nicht fütterbar, das Postfach hingegen schon.

– Größte Änderung, ist das softwaremäßig neu eingebaute „Newslettersystem“, welches nicht mehr von uns per „Hand“ bedient werden muss, sondern nach Nutzereintragung, immer die neusten „NEWSMELDUNGEN“ – virtuell zum Abonnenten an den täglichen Frühstückstisch bringen. Das alte Newslettersystem wurde hingegen abgeschaltet. Wer also sich für diesen neuen Dienst eintragen möchte, kann dies im rechten Menü vornehmen … bei Abmeldung sind entsprechende Links in den Mails zu nutzen. Im Prinzip selbst erklärend … testen Sie es aus … abmelden kann man sich zu jeder Zeit !!!

– „Reporter sein beim Sozialticker“ – ist ab sofort auch für jeden „Leser/User/Nutzer“ „testweise“ eingerichtet worden und kann für entsprechende Beitrags-Vorschläge genutzt werden. Nach erfolgter Administration, erscheinen diese Beiträge in den Seiten des Sozialtickers und parallel dazu auch im „Newsverteiler“. Dabei sein ist alles !!! Beachten Sie jedoch, dass nur eigene Beiträge eine Verwendung finden können, da urheberrechtliche Belange bei uns stets eine große Beachtung finden muss. Zitate sind kenntlich und mit gültigen Quellenangaben zu versehen. Auch der Inhalt sollte den derzeit gesetzlichen Bestimmungen und dem Sozialticker entsprechen. Ob und in welcher Form eingereichtes Material auch veröffentlicht wird, obliegt der redaktionellen Verantwortung und stellt keinen Anspruch dar. Das Formular finden Sie im oberen Bereich unter: „Beitrag einreichen“ – KLICK

– Die Kommentarfunktion wurde überarbeitet, so dass die Kommentare übersichtlicher bleiben und hoffentlich „Spam-Bots“ außen vor gelassen werden können. Desweiteren ist die Navigation innerhalb vom Sozialticker verbessert worden, so dass der Sprung zu den einzelnen Beiträgen besser vollzogen werden kann. Hinzugefügt wurde eine Mailbenachrichtigung, sobald neue Kommentare auf ein abonniertes Thema folgen. Entsprechende Eigenadministration bzw. Abonnementsverwaltungen wird in den Mails jeweils mitgeliefert, so dass eine Austragung zu jeder Zeit möglich sein sollte, falls man dem Thema nicht mehr folgen möchte. Die Kommentare sind nun auch zeitlich begrenzt worden, da Themen gemäß der Erfahrungen – nach ca. 3 Wochen ausdiskutiert worden sind. Da diese Funktionen sich noch im Testbetrieb befinden, lassen Sie uns evtl. Fehler wissen und melden Sie uns ihre Erfahrungen in den Kommentaren.

– Erfreut hat uns, dass im mobilen Bereich der Sozialticker nun auch der Zeit entspricht und über Tablet oder Handy gleichfalls übersichtlich bedient werden kann. Somit können alle Artikel gelesen, Kommentare abgesetzt und neue Beiträge komplett per mobiler Anbindung erstellt werden. Auch die „Sozialticker-App“ ist weiterhin nutzbar geblieben.

– Neu hinzu kam die bereits schon mal eingebaute Funktion, den Sozialticker in verschiedenen Sprachen sich anzeigen zu lassen. Dies funktioniert auf Druck der entsprechenden Landesflagge und kann zu jeder Zeit verändert werden. Sollten evt. noch Sprachen fehlen, dann wenden Sie sich an uns und wir fügen diese dann hinzu.

– Eine weitere klitzekleine und schon fast unsichtbare Verbesserung ist aber noch verbaut worden … naaaa – wer hat sie schon entdeckt? Richtig, ein kleiner „Hoch-Pfeil“ am unteren rechten Rand kommt zum Vorschein, wenn ein Scroll auf den Seiten vom Sozialticker vollzogen wird. Dies funktioniert auch im mobilen Bereich und erleichtert das mühselige Zurückscrollen. Probieren Sie es aus … es wirkt !!! 🙂

Damit haben wir wohl die groben Änderungen Ihnen näher gebracht und hoffen nun, dass der Probelauf und die Serverwartung ohne Zwischenfall am 03.02.2017 in der Zeit zwischen 08:00 und 17:00 Uhr vollzogen wird und wir uns alle in neuer Frische lesen können. Wenn nicht, dann bedanken wir uns schon vorab für die jahrelange Treue.

Euer Sozialticker – Team

PS: Per Mail oder in den Kommentaren sind Verbesserungsvorschläge gern willkommen – lassen Sie uns also wissen, was an Verbesserungen noch gewünscht wird und ob Bisheriges im Alltag gut nutzbar gestaltet wurde.