Parteien ducken sich bei Beitragsgerechtigkeit für Familien weg!

[DFV]: Im beginnenden Wahlkampf fordert der Deutsche Familienverband die Parteien dringend auf, endlich Farbe beim Thema Beitragsgerechtigkeit für Familien zu bekennen:

„Mehrere Millionen Eltern mit minderjährigen Kindern zahlen Monat für Monat Strafabgaben in die Sozialversicherungen, weil ihre Erziehungsleistung nicht berücksichtigt wird, obwohl sie damit die Zukunft des Sozialsystems sichern. Diese Ungerechtigkeit ist dank des Bundesverfassungsgerichts seit über 15 Jahren aktenkundig. Aber die Parteien ducken sich im beginnenden Bundestagswahlkampf wieder einmal weg und blenden die Beitragsgerechtigkeit für Familien völlig aus“, so DFV-Bundesgeschäftsführer Sebastian Heimann.

„Familien warten seit Jahren auf Gerechtigkeit. Jetzt müssen endlich verfassungsfeste und konkrete Beitragsentlastungen für Eltern kommen“, fordert Heimann.

Enttäuscht ist Heimann insbesondere von der CDU: „Die CDU hatte sich bislang klar dazu bekannt, den Vorgaben der Verfassung entsprechend den generativen Beitrag von Familien in den Sozialversicherungssystemen zu berücksichtigen und Eltern bei Sozialversicherungsbeiträgen zu entlasten. Im Leitantrag für den kommenden Parteitag findet sich davon kein Wort mehr.“

2001 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Eltern verfassungswidrig belastet werden, weil neben den Geldbeiträgen der gleichwertige Erziehungsbeitrag nicht berücksichtigt wird. Der Gesetzgeber wurde verpflichtet, auch die Kranken- und Rentenversicherung auf Familiengerechtigkeit zu überprüfen. Diese Vorgabe hatte bislang keinerlei Konsequenzen.

Mit der Kampagne „Wir jammern nicht, wir klagen“ ziehen der Deutsche Familienverband (DFV) und der Familienbund der Katholiken (FDK) mit mehreren Tausend klagenden Familien derzeit vor das Bundesverfassungsgericht und kämpfen für die Einführung eines Kinderfreibetrags in der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung.

Verbandsgeschäftsführer Heimann warnt die Parteien davor, sich jetzt bequem zurückzulehnen und zu warten, bis das Bundesverfassungsgericht sie abermals zum Handeln zwingt: „Die Politik hat einen Gestaltungsauftrag – und die Parteien verstoßen dagegen, wenn sie jetzt sehenden Auges Wahlprogramme schreiben, die in die Verfassungswidrigkeit laufen und die Zukunft verspielen.“

Quelle: Deutscher Familienverband e.V.

Anmerkung Sozialticker … ähm – haben wir da was nicht mitbekommen???

„Diese Ungerechtigkeit ist dank des Bundesverfassungsgerichts seit über 15 Jahren aktenkundig. – … 2001 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass … – warten, bis das Bundesverfassungsgericht sie abermals zum Handeln zwingt … „

Versteht der Sozialticker nicht … wie kann man denn jemanden „abermals zwingen“ wollen, der auch nach 15 Jahren steter Ignoranz bisher nicht mal ein Jucken in der Hose verspürt hat? Der Familienverband hat bis heute wohl noch nicht verstanden, dass dieser „Regierungsbande“ – jegliche Probleme von Familien – exakt eine „Wahlurnenschlitzlänge“ – am Arsch vorbei geht und sie auf soziale Urteile vom Bundesverfassungsgericht einen dicken Haufen scheißen. Mag vielleicht etwas fäkal klingen, aber eure Kampagne sollte vielleicht besser umbenannt werden in: „Klagendes Gejammer mit blutig gekratzten Fingern – an den Türen sozialer Ungerechtigkeit“ … oder „… was geht dem „Diätenfuzzi“ euer Elend an“.