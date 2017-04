Ostermärsche – BBU ruft zur Teilnahme auf

Als Mitglied der Kooperation für den Frieden ruft auch der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) zur Teilnahme an den diesjährigen Ostermärschen der Friedensbewegung auf. Außerdem weist der BBU darauf hin, dass Ostern auch aus den Reihen der Umweltschutzbewegung in mehreren Bundesländern Aktionen gegen Atomkraftwerke und Atomanlagen sowie gegen Fracking durchgeführt werden. „Das Engagement für den Frieden und der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen sind als Einheit zu sehen“, betont BBU-Vorstandsmitglied Udo Buchholz.



In Nordrhein-Westfalen finden Karfreitag (14. April) zum Auftakt der diesjährigen Ostermärsche Aktionen an den Atomstandorten Gronau und Jülich statt. In Gronau beginnt um 13 Uhr am Bahnhof in Gronau ein Ostermarsch, der zur bundesweit einzigen Urananreicherungsanlage führt. Betrieben wird die Anlage vom Urenco-Konzern, der in Jülich zusammen mit dem franzöischen Atomkonzern Areva als Enrichment Technology Company (ETC) Zentrifugen für Urananreicherungsanlagen produziert. Am Sitz von ETC in Jülich findet Karfreitag ab 14 Uhr eine Ostermarsch-Mahnwache statt. Veranstalter sind das Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen beziehungsweise das Aktionsbündnis Stop Westcastor.

https://sofa-ms.de, http://westcastor.blogsport.de.

In Niedersachsen ruft die Bürgerinitiative gegen Gasbohren im Landkreis Rotenburg mit weiteren Initiativen für Samstag (15. April) zur Teilnahme am *Rotenburger Ostermarsch gegen Fracking auf. Treffpunkt ist der *Parkplatz Berufsbildende Schule, Verdener Str. 96, Rotenburg/Wümme. Der Rotenburger Ostermarsch beginnt um 11 Uhr.

http://www.gegen-gasbohren.de/

Ebenfalls in Niedersachsen findet Ostersonntag (16. April) traditionell wie an jedem Sonntag ein Sonntagsspaziergang um 13 Uhr am*Bergwerk Gorleben statt, Treffpunkt ist am Salinasgelände. Anschließend wird, ebenfalls wie an jedem Sonntag, auch am Ostersonntag das *„Gorlebener Gebet“ durchgeführt. Es beginnt um 14 Uhr im Wald nahe dem sogenannten Erkundungsbergwerk

http://www.bi-luechow-dannenberg.de

In Bayern ruft die „Bürgerinitiative gegen atomare Anlagen Weiden-Neustadt – BI WAA NAA!“ für Ostermontag (17. April) zur Teilnahme an einer Trommelaktion gegen die tschechischen Atomkraftwerke am Standort Temelin auf. Die Aktion beginnt um 14 Uhr auf dem Marktplatz in Waidhaus.

http://biwaanaa.de

In Rheinland-Pfalz wird ebenfalls Ostermontag mit einem Ostermarsch gegen die Atomwaffen in Büchel / Eifel demonstriert. *Er beginnt um *14 Uhr im Gewerbegebiet Büchel. Anschließend führt der Ostermarsch zum Fliegerhorst, an dem dann eine *Abschlusskundgebung durchgeführt wird. Veranstalter ist die Regionalgruppe Cochem-Zell des *Internationalen Versöhnungsbundes.

https://www.friedenskooperative.de/termine/ostermarsch-2017-in-buechel

Weitere Termine der bundesweiten Ostermärsche unter:

https://www.friedenskooperative.de

Gemeinsamer Friedensaufruf 2017 der Kooperation für den Frieden und des Bundesausschusses Friedensratschlag:

http://www.koop-frieden.de/aktuelles/artikel/gemeinsamer-friedensaufruf-2017-der-kooperation-fuer-den-frieden-und-des-bundesausschusses-friedensr.html

Quelle: BBU als Dachverband zahlreicher Bürgerinitiativen, Umweltverbände und Einzelmitglieder

