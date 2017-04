Ministerrunde hackt Code für Toiletten und Kondome

Kurzmeldung !!! Anonym wurde dem Sozialticker am heutigen Tage mitgeteilt, dass es einer gelangweilten surfenden Ministerrunde gelungen ist, den streng behüteten und gesicherten Datenbestand von Toiletten und Kondomen zu knacken und sich somit Zugang in den sensibelsten Bereich von intimen Informationen verschaffen konnten.



Auf Nachfrage des Sozialtickers, wie nun weiterhin mit den Daten umgegangen werden soll, entgegneten die Minister wie gehabt in „diätfinanzierter Manier“ – man werde diese Daten nutzen, wie man auch alle anderen Daten zu nutzen versteht. Immerhin gab der Wähler ihnen ja den Auftrag und dieser wird – gerade bei der SPD – zu 100 Prozent erfüllt.

Besonders interessiert ist es für diese Ministerrunde gewesen, „wer“ noch „wie lange“ und „wie oft“ kann. Der Bereich „mit wem“ – lässt man noch offen, so wie auch die Datenautobahn, an welcher – neben dem Toaster, auch der Kühlschrank hängt. Angeblich soll damit erreicht werden, dass im Ergebnis durch eine optimale Zufuhr von Rohstoffen, die maximale Leistung erreicht werden kann. Immerhin leben wir ja in Deutschland, wo alles an Leistung gemessen wird, außer das Amt vom Politiker. „Das Ergebnis ist ja auch schnell erkennbar – entweder auf der Schüssel, oder aber am strahlenden Gesicht der Partner.“ scherzten die Minister gegenüber dem Sozialticker. Außerdem werden mit der Auswertung der Daten auch viele Arbeitsstellen geschaffen, sowie ein neues Ministerium eingerichtet – besetzt mit einem: „Popminister“.

Erste Gegenstimmen gab es bereits auch schon, welche ertappt den vorliegenden Gesetzesentwurf gern so abändern möchten, dass es der bisherigen Gesetzesgebung entspricht und nur für den „Pöbel“ in Anwendung gebracht werden kann. (Lobbyisten in Hochform)

Quelle: Sozialaprilticker