Kleines Zahlenspiel (natürlich mit 20 Stellen hinterm Komma genau) – wo man vielleicht erkennen kann, in welcher Qualität so die Jobvergabe erfolgt:

Anmerkung Sozialticker – und was machen wir mit den restlichen 5 Millionen Menschen, die noch keine Sklavenhalter haben? Sanktionieren wir sie bis Null? Na klar doch, denn dies steht ja so im Systemprogramm … Sklavenarbeit oder Selbsttötung durch Ausschluss. Still und leise und ohne jegliche Verantwortung eine saubere Lösung. Mehr zum Thema Leiharbeit — KLICK.

Info: Dieser Beitrag wurde bereits 73 mal gelesen !!!