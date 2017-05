Regierungserklärung zum NATO-Gipfel dringend nötig – Zum Brüsseler NATO-Gipfel erklärt Wolfgang Gehrcke, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE:

„Im Stile eines Inkasso-Eintreibers – im Volksmund auch Knochenbrecher genannt – hat sich US-Präsident Trump in Brüssel auf dem NATO-Gipfel durchgesetzt. Die NATO hat sich erneut festgelegt, zwei Prozent vom BIP für die Rüstung einzusetzen. Für Deutschland bedeutet das eine Erhöhung von derzeit 37 Milliarden Euro auf rund 60 Milliarden 2020. Das heißt, jedes Jahr sollen fast acht Milliarden Euro mehr für das Militär ausgegeben werden. Trump konnte sich auch durchsetzen, die NATO als Militärbündnis auf eine aktive Rolle im sogenannten Krieg gegen den Terror festzulegen. Alle Fehler des Afghanistan-Krieges werden ungeniert und brutal wiederholt.

Die Bundesregierung scheut sich, sich mit dieser Bilanz und ihrem eigenen Verhalten auseinanderzusetzen. Die Fraktion DIE LINKE hatte eine Regierungserklärung und Aussprache über den NATO-Gipfel gefordert. Doch die Regierung ist abgetaucht und stellt sich sprachlos. Ich wiederhole die Forderung nach einer Regierungserklärung zum NATO-Gipfel. Dass im Auswärtigen Ausschuss der Gipfel auf die Tagesordnung gesetzt worden ist, reicht nicht. Die LINKE lehnt dieses politische Vorgehen ohne Einschränkungen ab. Abgeordnete der LINKEN und viele Mitglieder haben in Brüssel für Abrüstung demonstriert und warnen vor einem neuen Afghanistan. Trump unterstützt mit Milliardenbeträgen Saudi-Arabien, paktiert mit Katar und baut ein neues Kriegsszenario gegenüber dem Iran auf. Das ist die nüchterne Bilanz des Brüsseler NATO-Gipfels.“

Quelle: Fraktion DIE LINKE

Anmerkung Sozialticker – und der Wahlmichel schaut dem Treiben tatenlos zu?!

Während die Nachbarn in der Straße zwangsenteignet, geräumt und später verhungert aus einem Eiswürfel gekratzt – den Weg über die Pathologie in ein Hartz IV Erdloch finden, Millionen Kinder kaum mehr was zum Fressen bekommen und die „Vor 8 Börse“ jubelt, werden bald 60 Milliarden Euro in Waffen gestopft, um weiterhin Menschen töten zu können.

60 Milliarden jedes Jahr … Steuergelder … und keiner in diesem Lande zuckt dagegen auch nur im Geringsten auf, im Gegenteil – man macht bei den Verantwortungslosen sogar noch ein Kreuzchen. Für den Sozialticker ist dieses Verhalten unbegreiflich.