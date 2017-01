Gesetzentwurf – Lex Wiederwahl – vor Verabschiedung im Kabinett

Zur Sicherstellung der Wiederwahl der GroKo im Herbst soll gesetzlich geregelt – und jegliche Zuwiderhandlung unter Strafe gestellt werden, dass jede Art von Einflussnahme auf Denken und Handeln der wahlberechtigten Bevölkerung ausschließlich den etablierten Parteien vorbehalten bleibt, denen schließlich durch das Grundgesetz das Privileg, die Willensbildung der Bevölkerung (veraltet: des Volkes) zu lenken und kontrollieren, übertragen wurde.

In Anbetracht einer Vielzahl viel zu wenig kontrollierter volks- bzw. bevölkerungsinterner (V2V-, bzw. Bv2Bv) Kommunikationskanäle, durch welche die stets fürsorgliche, mal verharmlosende, mal übertrieben alarmistische, mal verschweigend-unterschlagende, mal suggestiv kreativ-erfindende Informationsstrategie der inzwischen sowieso allenfalls nur noch mittelgroßen Bevölkerungsparteien, mit Fake-News und Hate-Speech in staatsgefährdender Weise unterminiert wird, ist ein ganzes Maßnahmenbündel als das sogenannte „Wiederwahl-Paket“ nun als Referenten-Entwurf in vorläufige Gesetzesform gegossen wurden.

Eine irregulär beschaffte Kopie dieses Papiers ist mir per Kurier zugespielt worden. Ich zitiere:

