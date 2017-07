Aktion: Kostenlose Beratung zu elektronischen Haushaltsgeräten.

Bis zum 31. August 2017 berät die Verbraucherzentrale in ihren Beratungsstellen kostenlos zu elektrischen Haushaltsgeräten. Wer zum Beispiel die Anschaffung einer Waschmaschine oder eines Kühlschranks plant, erhält von den Energieberatern wertvolle Tipps. Der Beratungsgutschein ist in allen Beratungsstellen und auf www.vzb.de/haushaltsgeraete-gutschein erhältlich. Marlies Hopf, Leiterin des Energiesparprojektes bei der VZB beantwortet wichtige Fragen rund um Haushaltsgeräte und Stromverbrauch.

Lohnt sich der Kauf einer neuen Waschmaschine wirklich?

Marlies Hopf: „Speziell bei Waschmaschinen, Trocknern und Kühlschränken lassen sich mit einem Neugerät bis zu 80 Euro jährlich sparen. Ein Dreipersonenhaushalt kann mit effizienten Haushaltsgeräten seine Stromkosten um ein Drittel senken. Darüber hinaus schont die neue Technik nicht nur den Geldbeutel, sondern schützt auch das Klima und steigert den Komfort. Zur Orientierung können Verbraucher den Stromverbrauch des Altgerätes mit dem eines neuen vergleichen. Um Stromfressern auf die Schliche zu kommen, verleiht die Verbraucherzentrale auch Strommessgeräte.“

Ist mein Stromverbrauch zu hoch?

Marlies Hopf: „Der Stromverbrauch wird durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst. Wesentlich sind das Nutzerverhalten und die Ausstattung der Haushalte. So verbrauchen zum Beispiel Wasserbetten, Pumpen und Lüfter, aber auch IT-Geräte viel Strom. Je größer der Haushalt ist, auf desto mehr Personen verteilen sich die Kosten. Zudem ist entscheidend, ob das Warmwasser elektrisch erwärmt wird oder mit Hilfe anderer Energiequellen. Einen guten Anhaltspunkt, den eigenen Stromverbrauch einzuschätzen, bietet der Stromspiegel.“

Wie finde ich das richtige Haushaltsgerät für mich?

Marlies Hopf: „Wer ein neues Gerät kauft, sollte unbedingt auf den Energieverbrauch achten. Trotz aller Kritik bieten die Energie-Label eine Orientierungshilfe, um die Energieeffizienz von Haushaltsgeräten miteinander zu vergleichen. Unterschieden werden die Energieeffizienzklassen A+++ bis G, wobei A+++ für die sparsamsten Geräte steht.

Zu beachten ist, dass je nach Gerätetyp nur die Klasse A +++ zu empfehlen ist. So dürfen bei Kühl- und Gefriergeräten, Waschmaschinen und Geschirrspülern nur noch die drei besten Klassen A+, A++ und A+++ in den Handel gebracht werden. Nur sie erfüllen die Mindestanforderungen für Energieeffizienz der europäischen Ökodesign-Verordnungen. Selbst in diesem Bereich variieren die Stromverbräuche enorm. So verbraucht ein Kühlschrank A++ 50 Prozent mehr Strom als ein Kühlschrank mit A+++!“

Der Stromverbrauch ist natürlich nicht das einzige Kriterium beim Neukauf einer Waschmaschine. Die Energieberater der Verbraucherzentrale geben konkrete Hinweise zur richtigen Wahl beim Kauf von elektronischen Haushaltsgeräten – online, telefonisch oder in einem persönlichen Beratungsgespräch. Sie informieren anbieterunabhängig und individuell. Für einkommensschwache Haushalte mit entsprechendem Nachweis sind die Beratungsangebote kostenfrei. Mehr Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder unter 0800 – 809 802 400 (kostenfrei). Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Weitere Informationen zu Einsparungsmöglichkeiten bietet die Nationale Top-Runner-Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

Quelle: Verbraucherzentrale Brandenburg e.V.