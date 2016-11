Endlich die richtigen Schlüsse in der Bildungspolitik ziehen … und der Sozialticker musste dabei doch etwas schmunzeln

„Wir brauchen einen Paradigmenwechsel in der Bildungspolitik“, erklärt Rosemarie Hein zu den heute veröffentlichten Ergebnissen der TIMSS-Studie (Trends in International Mathematics and Science Study). Die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE weiter: „Die Schulleistungsuntersuchungen der letzten Jahre zeigen in erschreckender Kontinuität die Defizite des deutschen Bildungssystems auf. Anders als bei den PISA-Untersuchungen und im Nationalen Bildungsbericht beziehen sich die Ergebnisse der TIMSS-Studie auf die Lernergebnisse am Ende der Grundschulzeit im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Schon hier sind die gleichen Befunde zu verzeichnen, nämlich dass der Bildungserfolg in hohem Maße von der sozialen Herkunft abhängt. Zudem sind im Fach Mathematik Rückschritte zur Studie von 2011 zu verzeichnen, während die Ergebnisse in den Naturwissenschaften stabil bleiben, sich aber auch nicht weiter verbessern. Dies geschieht trotz des großen Engagements im Bereich der sogenannten MINT-Bildung, zum Beispiel durch die Stiftung ‚Haus der kleinen Forscher‘. Offensichtlich reichen ambitionierte Projekte und zeitlich begrenzte Programme nicht aus. Vielmehr bedarf es qualitativ und quantitativ besserer Voraussetzungen, um die Arbeit an allen Schulen und den Bildungserfolg nachhaltig zu verbessern. Lehrkräftemangel, Unterrichtsausfall und die Schließung von Grundschulen, die der Nationale Bildungsbericht konstatierte, sind das Gegenteil einer verantwortungsbewussten Bildungspolitik, die keine Stiftung der Welt ausgleichen kann. Um gute Bildung gewährleisten zu können, muss das Kooperationsverbot zwischen Bund und den Ländern aufgehoben werden. Zudem brauchen wir eine Gemeinschaftsaufgabe Bildung, damit Bundesgeld direkt und dauerhaft in die Schulen und in bessere Bildung fließen kann.“ Quelle: Fraktion DIE LINKE

Anmerkung Sozialticker … na, liebe Linke – dann lasst uns doch mal das faktenlose Lehrbuch herausholen. Vielleicht sollte mal ein Blick in Lehrbücher geworfen werden und sich den jahrelang inhaltlich gleichbleibenden notorischen Schwachsinn anschauen, sollte wohl etwas helfen, warum die Kinder keine Bildungserfolge mehr erzielen/möchten. Die beschriebenen Defizite beginnen bereits im Ministerium … aber lasset uns lieber singen: „Über den Wolken … lalalala … musst die Freiheit … bla bla“ – und nicht vergessen, wer auf wessen Schimmel ritt. Aus dem Schimmelreiter wird ab Klasse 11 —> ein Pimmelreiter, der mit seinem Erlkönig seine liebe Müh hatte … iss doch cooler. Genau solches Wissen ist es, was die Kinder doch unbedingt wissen wollen – oder? Ihre Kinder sind doch darauf richtig scharf – oder etwa nicht? Wenn sie dann aber im täglichen Leben erfahren, dass sie mit jedem Cent rechnen müssen, welcher aber nicht mehr ausreicht, dann erinnern sie sich doch gern an die tollen Weisheiten der Schulzeit und die Wurzel aus dem Quadrat wird die Lösung dann hervor bringen. Lösung: Google, Youtube und Pornoseiten, sind doch die heutigen Lehrmeister.

Lehrkräftemangel, Unterrichtsausfall … woher mag dies nur kommen? In einem Land, wo die Kinder auf den Nasen der Erwachsenen umhertrampeln (bei den Polizeikräften erbrüstet man sich zur Zeit, dass denen immer weniger Respekt entgegenkommt – wo Staat und Realität sich schon mächtig in aller Auge beißt) und bei Anzeige an die Eltern (egal welcher Herkunft) zu keinerlei Reaktionen mehr kommt – wo diese wie ferngesteuert hinter Appś vom Handy eine eigene Sprache bereits entwickelt haben, wo das tägliche Bildungsfernsehen zum Chipverzehr aufruft und gleichzeitig die Fertigfraßbude zum coolen Treffpunkt wird – da man keinen Apfel mehr pflücken kann (mit denen man einst rechnete und die Gören Probleme bekamen, als es mehr wie 10 Äpfel wurden) … ect.pp … was will man da noch erwarten? Bei manchen Politikern ist die Vorbildwirkung dann noch hinzukommend, wo sich Bildung erkauft und Ämter weiterhin „mit vollstem Vertrauen“ geführt werden, wo Gelder in Schubladen … achneee, dass ginge nun doch zu tief in die eigentlichen Ursachen.

Westdeutsche Bildungspolitik = mehr Schein als Sein : Erschaffung ganzer Vollpfostenschichten, welche später zu Arbeitssklaven herzlichst willkommen sind. Man könnte auch sagen, „außen Schau – innen Sau“ und nun bitte nicht laut sich erbrüsten, denn die Schulgebäude stehen auch schon nicht mehr so sicher in den Fundamenten … jedenfalls nicht so sicher wie das Märchen der Renten und die Rettungen von Banken. (Die Rüstungsmilliarden lassen wir mal – immerhin sind ja Kindersoldaten auch was für die „Flintentante“) Achja, da könnte man stundenlange Beiträge schreiben – evtl. sogar Lehrbücher füllen, aber immer nur von besserer Bildung zu labern und eigentlich nur die Bezüge zur Erhaltung der Lage zu puschen, bringt bei den Kindern nur die Erkenntnis – es lohnt sich nicht. Und bei „Stift“ungen, da entnehmt doch lieber nur den „Stift“ und malt was daraus, kommt echt besser.

Nun gut – mehr davon könnten wir nach einer Einladung noch zum Besten geben, sonst ist unser Server hier vollgeschrieben und für wichtigere Dinge wäre kein Platz mehr. 🙂

PS: „… Bundesgeld direkt und dauerhaft in die Schulen und in bessere Bildung fließen kann.“ – Frage: „Wo geht/ging dies denn bisher hin ???“ Ups, überlasen wir da etwa was von Stiftungen – oder ist da gleicher Denkfehler, wie im gesamten System?