Der Spruch des Tages … 16.11.2016

… lautet:

«Wir haben Wichtiges auf den Weg gebracht.» Quelle: N24

Ergebnis: Über 20 Millionen Opfer von einer menschenunwürdigen Hartz IV Gesetzgebung. (Quelle: Internet ect. pp.)

Fazit: „Frankie goes to Castle Bellevue“ (Übrigens … wussten Sie was Bellevue bedeutet? – Sinngemäß: „Schöne Aussicht“ … na, die werden wir haben 🙂 )

Anmerkung Sozialticker … besser hätte man die Betroffenen nicht ein weiteres Male ohrfeigend treffen können – Krass … dass muss erst mal verdaut werden – trotz hungrigem Magen.