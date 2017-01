Der Spruch des Tages … 11.01.2017

… kommt aus dem Bundesfamilienministerium und lässt jeden „SPD-Zweifler“ nicht im Regen stehen. In Gegenteil, denn jeglicher Gerechtigkeitssinn bleibt vollends auf der Strecke und klatscht einer jeden arbeitswütigen Frau mitten ins Gesicht.

Zitat Bmfsfj … (entkauderwelscht – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) :

„Wir wollen, dass Frauen genauso fair bezahlt werden wie Männer. Dafür haben Frauen – aber auch Männer -künftig die Möglichkeit, … “ Quelle

Und nun kommt die alt typische SPD-Phrase :

„… in Betrieben ab 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu schauen, ob sie tatsächlich gerecht bezahlt werden.“ Quelle

Und bezeichnet dies dann noch als :

„Das ist ein Durchbruch“, so Bundesfrauenministerin.“ Quelle

Anmerkung Sozialticker … Frau Bundesministerin – dies ist kein Durchbruch, dies ist stinkender DURCHFALL und nichts anderes !!! Aber wie will man dies auch objektiv erkennen, wenn in den eigenen Reihen und im diätfinanzierten Geldbeutel eine solch ungerechte Schweinerei nicht gibt. Wenn bei den 2 00 – nur noch eine 2 übrig bleiben würde, könnte man evtl. von Gerechtigkeit reden und entsprechende Durchbruchbehauptungen feiern, aber so sollten sie sich einfach nur schämen und werden hoffentlich auch bald zeitnah abgewählt.

Die Linke hat dazu auch noch ein paar passende Worte: