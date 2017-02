Butterwegge – Präsident der Herzen

Christoph Butterwegge steht für das, wovon Martin Schulz bisher nur redet !

Dietmar Bartsch: Christoph Butterwegge konnte als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten in den letzten Wochen Akzente setzen, die für das Land wichtig waren. Wir hoffen, dass Christoph Butterwegge über die Stimmen der 95 Wahlfrauen und -männer der LINKEN hinaus Stimmen erreicht. DIE LINKE hat mit 55,8 Prozent den höchsten Anteil an Wahlfrauen in der Bundesversammlung. Heute vor 98 Jahren wurde Friedrich Ebert Reichspräsident – damals war die Arbeiterklasse noch nicht gespalten.

Sahra Wagenknecht: Christoph Butterwegge steht für das, wovon Martin Schulz bisher nur redet. Und wenn die SPD wirklich einen neuen Kurs einschlagen möchte, dann ist das morgen auch ein Test, wieviele tatsächlich in den Reihen der SPD – natürlich auch der Grünen – ein konsequentes Eintreten für soziale Gerechtigkeit auch unterstützen.

Christoph Butterwegge: Ich habe versucht, das Thema soziale Gerechtigkeit in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich habe das Gefühl, diese Kandidatur angetreten und das Angebot der LINKEN akzeptiert zu haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Spaltung der Weltgesellschaft in Arm und Reich Kriege und Bürgerkriege hervorgerufen hat, auch Fluchtbewegungen ausgelöst hat. Insofern müssen wir diese Thema viel stärker in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion bringen.

Quelle: Die Linke – Youtube