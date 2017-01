Betreuungsschlüssel in Jobcentern

Berlin: (hib/CHE) Der Betreuungsschlüssel bei der Arbeitsvermittlung von unter-25-jährigen Arbeitslosen in den gemeinsamen Einrichtungen (gE) lag im Jahr 2016 bei 1 zu 70. Das bedeutet, ein Arbeitsvermittler hatte 70 Jugendliche zu betreuen. Das geht aus einer Antwort (18/10802) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (18/10769) der Fraktion Die Linke hervor.

Daraus ist ferner zu entnehmen, dass das Betreuungsverhältnis in der Arbeitsvermittlung bei den über-25-Jährigen im vergangenen Jahr bei 1 zu 129 lag, dass sich also ein Betreuer um 129 Arbeitssuchende kümmerte.

Quelle: Deutscher Bundestag

Anmerkung Sozialticker … welcher sich nochmals nach dem Spruch: „Glaube keiner Statistik, die man nicht selbst gefälscht hat“ – nun erkundigen geht.

Update: Wir haben wohl den kleinen Trick durchschaut und ihn auch gefunden … so etwas dauert ja auch nicht lange, denn wenn man sich die Tabellen so anschaut. Es wird dort nicht von „Einzelnen“ geschrieben bzw. aufgelistet, sondern die Bereuungsschlüssel wurden in „Bedarfsgemeinschaften“ ausgegeben. Wenn man nun annimmt, dass eine BG aus mind. 1 Person – aber auch aus 12,13,15 … Personen bestehen kann, müsste man die Zahl mit dem Faktor „X * PI * Daumen + Datum“ noch multipizieren, so dass auf einen „Schreibtischtäter“ geschätzte 350 – 480 Personen kommen + – ca. 200 Personen, da sind wir gleichfalls großzügig wie so manche Statistik. 🙂