Das Amt, die Würde und der Tod

Interessantes zur Bundespräsidentenwahl:

In Berlin ist am 12. Februar 2017 Herr Dr. Frank-Walter Steinmeier nach freier, gleicher und geheimer Wahl durch die Mitglieder der Bundesversammlung mit 931 Stimmen, und nachdem er erklärt hat, er nehme die Wahl an, zum ungekrönten König von Deutschland – also zum künftigen Bundespräsidenten – auserkoren worden.