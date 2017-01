Ab Januar 2017 werden Kindergeld und Kinderzuschlag erhöht

Das Kindergeld wird mit dem Jahreswechsel um monatlich 2 Euro angehoben. Damit werden für das 1. und 2. Kind jeweils 192 Euro pro Monat Kindergeld gezahlt, für das 3. Kind 198 Euro pro Monat. Ab dem 4. Kind steigt das Kindergeld auf 223 Euro pro Monat. Die Auszahlungsbeträge werden für das Kindergeld automatisch angepasst und ab Januar 2017 ausgezahlt. Die Kindergeldberechtigten selbst müssen dazu nichts mehr veranlassen.

Auch der Kinderzuschlag steigt um bis zu 10 Euro auf dann maximal 170 Euro monatlich je Kind.

Kinderzuschlag können Elternpaare und Alleinerziehende unter gewissen Voraussetzungen für ihr unter 25 Jahre altes Kind erhalten. Dazu gehört z. B., dass dieses unverheiratet ist, in ihrem Haushalt lebt, sie für dieses Kind Kindergeld erhalten und weitere Anspruchsvoraussetzungen (wie z. B. Mindesteinkommensgrenze, Höchsteinkommensgrenze) erfüllt sind. Ein gesonderter Antrag ist nötig.

Zusammen mit der bereits durchgeführten Erhöhung des Wohngeldes und der ab Januar beschlossenen Erhöhung des Kinderzuschlages besteht für Familien mit geringem Einkommen damit eine größere Chance, künftig nicht mehr auf Leistungen vom Jobcenter angewiesen zu sein.

Ein ausführliches Beratungsgespräch zum Thema Kinderzuschlag bieten die Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit vor Ort an. Termine können unter der kostenlosen Servicenummer 0800 4 5555 30 vereinbart werden. Weitere Informationen, Merkblätter und Vordrucke stehen im Internet unter www.familienkasse.de zur Verfügung.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Anmerkung Sozialticker … Wahnsinn wa ??? – die Meldung hätte auch heißen können: „Für Hartz-IV-Opfer-Gören gibt es ab 2017 … 2 Euro weniger.“ Mit kleckernden Eurocentbeträgen fängt man auch dummbeutelnde Wahlmäuse und lenkt von der eigentlichen Unterdeckung ab.

Aber eine noch kräftigere Ohrfeige bekommen all diejenigen, die mit den „2 Euro Armuts-Flaschenpfand“ rechnerisch aus der Hartz-IV-Verfolgung fliegen und ab dann zackig GEZ und KK löhnen müssen und somit in Summe noch weniger zum Fressen haben bzw. in den Zuständigkeiten hin und her geschoben werden. Wir möchten schon fast wetten, dass dieser rechnerische Herausfall gleichzeitig als „vermittelt in Arbeit“ geführt wird.

Ja, das ist die derzeitig asozialste Gesetzgebung „Made by ROT/GRÜN/SCHWARZ/GELB … Dunkelbunt“ – … und nun sagt alle fein – DANKEEEEEEEEEEEEEEE !!!